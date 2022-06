Inter, Dybala in stand by. Il Messaggero: “Marotta vuole chiudere entro il raduno del 6 luglio”

L’edizione odierna de Il Messaggero si sofferma sulla trattativa che vede Paulo Dybala come possibile nuovo innesto dell’Inter. Secondo il quotidiano, l’operazione per l’attaccante argentino al momento è in stand by, ma l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta vuole chiudere entro il raduno del 6 luglio.