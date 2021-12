Inter, il futuro parla americano? Il CorSport: "Straus prepara l'offerta per Zhang"

vedi letture

Potrebbero essere giorni cruciali per il futuro societario dell'Inter. Il presidente Steven Zhang, riferisce il Corriere dello Sport, si trova attualmente a Los Angeles. Per ragioni private, fanno sapere i nerazzurri, ma nell'agenda del numero uno di Nanchino ci sarebbero una serie di incontri con tre gruppi statunitensi che hanno manifestato la propria volontà di rilevare quote azionarie del club. Il candidato più forte, al momento, sembra essere Daniel Straus, uomo d'affari di New York, impegnato nella sanità, tra cliniche, case di cura e farmacie, ma alla guida anche di un fondo che ha già investito nello sport. Resta da capire se Straus sarà disposto ad assecondare la richiesta di un miliardo di euro formulata dall'attuale proprietà per cedere il comando della società. In quella maxi-cifra - spiega il quotidiano - sono infatti inclusi il 31,05% del club in mano a LionRock Capital, che Suning dovrebbe prima rilevare sborsando 170 milioni, e il doppio bond da 375 milioni in scadenza a dicembre 2022, che verrà rifinanziato all'inizio del nuovo anno con nuova scadenza nel 2027 e cifra alzata a 400 milioni.