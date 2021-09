Inter, la stagione dei rinnovi. Tuttosport: "Chiuso quello di Lautaro, ora tocca a Brozovic"

Manca soltanto l'ufficialità, ma l'Inter e Lautaro hanno raggiunto un'intesa totale per il prolungamento dell'argentino fino al 2025, con sensibile ritocco dell'ingaggio, che passerà a 6 milioni netti più bonus a stagione. In cima alla lista delle priorità, ora, c'è Marcelo Brozovic: fonti vicine al giocatore - riferisce Tuttosport - assicurano che "Marcelo non vede l'ora di firmare", ma prima occorrerà un confronto tra il suo entourage e la dirigenza interista. I nerazzurri hanno intenzione di presentargli un'offerta "alla Calhanoglu", da 5 milioni netti a stagione: il croato potrebbe puntare a qualcosina di più, ma la volontà di entrambe le parti è trovare un accordo in tempi stretti. Dopodiché - chiosa il quotidiano - toccherà anche a Skriniar, Barella e De Vrij, considerati i pilastri dell'Inter del presente e del futuro.