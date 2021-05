Inter, niente incontro Zhang-Conte. Il CorSera: "È una partita a scacchi dal finale incerto"

Secondo il Corriere della Sera, Allegri è il nome che potrebbe dare il via al domino del mercato, indiziato anche a raccogliere l'eredità di Conte. Con cui l'Inter non ha nemmeno calendarizzato l'incontro: è in atto una partita a scacchi. La società ritiene sia l'allenatore a dover fornire una risposta, il tecnico attende invece la prima mossa del presidente da cui pretende comunicazioni chiare sul progetto. Conte non intende dimettersi, Zhang non intende esonerarlo.