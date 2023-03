Inter, pronte le alternative se va via Bastoni. Gazzetta: "Tutto su Scalvini, resiste Demiral"

L'Inter ha in ballo il rinnovo di Bastoni e, se le cose dovessero andare per le lunghe, deve farsi trovare pronta con delle alternative per il reparto difensivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo nome della lista nerazzurra è quello di Giorgio Scalvini. Classe 2003, piace a diversi club tra cui alcuni di Premier League e ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. L'Inter potrebbe abbassare tale cifra inserendo nella trattativa una contropartita tecnica e cioè Giovanni Fabbian, centrocampista attualmente in prestito alla Reggina. Un'alternativa è rappresentata da Merih Demiral, già sondato a gennaio quando è arrivata l'ufficialità del mancato rinnovo di Skriniar. Inter e Atalanta ripartono da quanto avevano pattuito nella sessione invernale di mercato senza però trovare un accordo definitivo, ovvero un prestito con riscatto (da capire se diritto o obbligo) a 20 milioni.