"Io tradito dalla tv", La Repubblica titola in taglio alto: "Dimarco e l'ira Bosnia"
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Federico Dimarco ha spiegato in conferenza stampa l'esultanza di giovedì sera. Il difensore dell'Italia è stato colto dalle telecamere mentre esultava insieme ad alcuni compagni di Nazionale al passaggio del turno della Bosnia sul Galles scatenando la rabbia dei futuri avversari azzurri. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "Dimarco e l'ira Bosnia: 'Io tradito dalla tv'".
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