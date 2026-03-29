Italia, martedì ci sarà un inferno. Tuttosport titola: "La Bosnia alza la tensione"
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In occasione della prima pagina di oggi, questo è il titolo scelto da Tuttosport: "La Bosnia alza la tensione". Italia, martedì a Zenica lo spareggio mondiale. I nostri rivali cavalcano il video "galeotto" in cui alcuni azzurri festeggiano il ko del Galles ai rigori. Dimarco: "Era un momento provato, poco rispettoso riprenderci". Muharemovic ci aspetta così: "Mangiamoci gli italiani".
In taglio alto si parla del Torino con questo titolo: "Toro, il dossier della vendita". Si apre una pista negli USA: circola un report sul club di Bank of America. L'indiscrezione scuote il mondo granata e non solo: coinvolto il secondo colosso bancario più importante degli Stati Uniti.
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