Italiano può agganciare la zona Champions. Il Corriere di Bologna: “Prove di balzo nel derby”

Non si vuole fermare il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da sette risultati utili consecutivi nonostante gli ultimi due con Fiorentina e Torino - che hanno costretto il tecnico a guardare la partita dal lettino dell’ospedale in cui era ricoverato per polmonite - siamo stati dei pareggi.

Oggi invece ci sarà Italiano al Tardini, pronto dalle 18:00 a vivere il derby emiliano contro il Parma di nuovo da protagonista.

L’obiettivo è la vittoria, così da fare un balzo importante in classifica e andare a insidiare la zona Champions