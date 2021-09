Juve, occhi su Tchouameni. Tuttosport: "I bianconeri provano a sfruttare l'effetto Pogba"

Resta un obiettivo concreto della Juventus, Aurelién Tchouaméni, che sabato ha debuttato da titolare con la maglia della Francia. Il club bianconero - ricorda l'edizione odierna di Tuttosport - si era mosso in maniera decisa per lui in estate, ma l'operazione si sarebbe potuta sbloccare soltanto nel caso in cui fosse andata in porto la cessione di uno tra McKennie e Ramsey. Ora c'è da fare i conti con una valutazione molto alta (ad agosto era di 30 milioni, oggi è già stata ritoccata verso l'alta), ma soprattutto con una concorrenza agguerrita, a partire dal Chelsea campione d'Europa. La Juve - chiosa il quotidiano - proverà a ripartire dai discorsi abbozzati nell'ultima sessione di mercato, insistendo sull'effetto è riuscita ad avere su alcuni suoi connazionali, come Pogba o Rabiot, che da bianconero ha ritrovato la fiducia di Deschamps.