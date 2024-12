Juve, Supercoppa d'Arabia con Tomori. E se parte Danilo può arrivare Silva dal Benfica

Juve e Milan potrebbero approfittare della Supercoppa in Arabia per parlare anche di mercato e in particolare di Fikayo Tomori. Dopo aver concluso in estate l'operazione Kalulu, diventato uno dei titolarissimi della nuova Juve di Motta, i bianconeri e i rossoneri potrebbero parlare anche di un altro centrale che non rientra nei piani di Fonseca. Il rossonero è la soluzione più intrigante per rinforzare la difesa rimasta orfana di Bremer e Cabal, ko per tutta la stagione.

Secondo Tuttosport, Giuntoli e il duo Ibra-Moncada discuteranno del futuro di Tomori nelle giornate della Supercoppa, con la semifinale tra Juventus e Milan che si disputerà il prossimo 3 gennaio. Tomori però potrebbe non essere l'unico innesto in difesa. Se partirà Danilo ne serviranno due: è calda l’ipotesi del prestito di Silva dal Benfica.