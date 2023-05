Juventus, Allegri in bilico. CorSera: "C'è chi pensa a Conte, Italiano complicato"

Massimiliano Allegri è già carico in vista della prossima stagione alla guida della Juventus, ma la società bianconera potrebbe non essere dello stesso avviso. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la dirigenza ha pensato anche ad un piano b nel caso in cui venisse presa in considerazione l'ipotesi di non continuare con il tecnico toscano. Oltre all'idea di riportare in bianconero Igor Tudor, c'è anche la suggestione Antonio Conte (che, interpellato sul suo futuro in chiacchierate informali, è parso molto vago), oltre all'opzione Vincenzo Italiano, comunque difficile dato che ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina.