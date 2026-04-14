Juventus, La Stampa con Comolli: "Con Spalletti lavoriamo per lo Scudetto"

Luciano Spalletti non si tocca. Stipulato ufficialmente il rinnovo di contratto fino all'estate del 2028, il tecnico di Certaldo è la nuova certezza sulla panchina della Juventus, con appoggio totale da parte del club e della dirigenza. Damien Comolli, amministratore delegato bianconero, ha evidenziato: "Con lui lavoriamo per lo Scudetto", le parole riportate in taglio alto stamani da La Stampa.

Intervenuto ai microfoni dei media, a margine dell'allenamento a porte aperte della Juventus One, il CEO bianconero ha dichiarato: "Impatto? Molto importante, ora ci restano sei finali. Da quando è arrivato Luciano abbiamo fatto tanti punti e saremmo secondi in classifica, ha avuto un forte impatto su squadra, fan e community. Vogliamo continuità e stabilità. i giocatori desideravano che Spalletti restasse, lo stesso vale per la proprietà. Possiamo garantire che faremo di tutto per vincere insieme al mister".