Juventus-Milan, Corriere della Sera: "Chi vince va in Champions e si prende Donnarumma"

"Chi vince va in Champions e si prende Donnarumma" scrive il Corriere della Sera in riferimento a Juventus-Milan di domani sera. Gigio Donnarumma è diviso a metà: da un lato le emozioni e il sentimento per il club che lo ha cresciuto, dall'altro le ambizioni professionali. Vuole giocare la Champions, lo avrebbe confidato a chi gli è più vicino. E in questo senso Juve-Milan di domenica diventa fondamentale: chi vince fa un balzo in avanti importante per la Champions e di conseguenza si prende Gigio. Il Milan è fermo all'offerta da 8 milioni a stagione (e ha in pugno l'alternativa Maignan del Lille), la Juve ha pronto un assegno da 10 milioni a stagione per 5 anni. Club stranieri, al momento, non ce ne sono.