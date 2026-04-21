Juventus, voglia di secondo posto. Tuttosport titola: "Pellegrini vota Spalletti"
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In occasione della prima pagina di oggi, questo è il titolo principale proposto da Tuttosport: "Pellegrini vota Spalletti". Il centrocampista della Roma, in scadenza di contratto e obiettivo bianconero: "Allenatore fuori dal comune, gran rapporto con lui". Il tecnico ha curato pure la dipendenza da Yildiz e a luglio vuole David in ritiro per valutarlo meglio.
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio alto: "Io portavoce dei tifosi". Pulici, mito del Toro, spiega perché ha messo la fascia anti Cairo: "Sono felice di interpretare il pensiero della gente granata". Parla anche Petrachi: "Avanti con D'Aversa? Stiamo vedendo come proseguire e che tipo di stagione vogliamo fare".
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