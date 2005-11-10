Ufficiale La Roma si rinforza con Koulierakis: comunicato e dettagli del trasferimento

Ufficiale il rinforzo per la retroguardia di Gasperini. Al Wolfsburg vanno 17 milioni di euro tra parte fissa e bonus, il 22enne firma fino al 2031.

Ora è anche ufficiale, la Roma ha completato l'acquisto di Kostantinos Koulierakis (22 anni) come rinforzo per la propria difesa. Difensore greco classe 2003, arriva a titolo definitivo dal Wolfsburg per 17 milioni di euro, dei quali 15 di parte fissa.

Il comunicato ufficiale della Roma

Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!".

Chi è Koulierakis

Centrale di difesa dotato di ottima velocità e dall'aggressività spiccata, è mancino di piede, dote che lo rende particolarmente interessante. Sfiora il metro e novanta d'altezza, risultando particolarmente efficace nel gioco aereo. In Bundesliga in due stagioni ha collezionato 59 presenze e quattro gol. Ha già all'attivo 22 presenze con la sua nazionale ed è giocatore dotato di quel temperamento necessario per affrontare una stagione ricca di partite importanti. Nei mesi scorsi anche l'Inter si era informata su di lui, la scorsa estate fu invece la Juventus a valutare il suo profilo in caso di partenza di Kelly. Alla fine approderà davvero in Italia, però, giocherà per la Roma.