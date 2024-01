Koopmeiners sempre più decisivo, Tuttosport: "In estate l'assalto della Juventus"

La doppietta al Milan, poi la rete di ieri al Frosinone: Teun Koopmeiners ha vissuto una settimana ricca di emozioni, confermandosi un volta di più uno dei migliori centrocampisti del campionato. L'olandese sta brillando come non mai in maglia Atalanta, ha già raggiunto quota sette reti tra tutte le competizioni e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il Generale, come è conosciuto l'olandese, è diventato sempre più un trascinatore della squadra di Gian Piero Gasperini, che dopo il successo di ieri ha agganciato la zona Champions League, ora distante solo un punto.

Un futuro da scrivere: in estate sarà assalto della Juventus

E Koopmeiners inizia a fare sempre più gola alle big, estere ma anche italiane. In estate l'Atalanta ha rifiutato 48 milioni offerti dal Napoli, che voleva strapparlo alla concorrenza e regalarlo a Rudi Garcia come successore di Zielinski, ma la prossima estate sarà la Juventus a tentare l'assalto, come spiega Tuttosport. Koop è un pallino di Giuntoli, un giocatore moderno, un tuttocampista, che fa tanta gola ai bianconeri, pronti a mettersi l'elmetto e tentare in ogni modo di acquistarlo la prossima estate.