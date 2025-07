Ufficiale Modena, Caldara saluta. Addio anche a Botteghin, Tremolada e Duca. Rinnovano in tre

Il Modena F.C. comunica che, con la scadenza dei rispettivi contratti fissata al 30 giugno 2025, si conclude il percorso in gialloblù di Eric Botteghin, Mattia Caldara ed Edoardo Duca. Inoltre, è stata esercitata dalla società l’opzione per la risoluzione del contratto di Luca Tremolada. A tutti e quattro il più sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera, da parte di tutto il club.

Un ringraziamento speciale va a Edoardo Duca, che ha indossato la maglia del Modena per sei stagioni, totalizzando oltre 100 presenze ufficiali. Arrivato in gialloblù a 21 anni con il club in Serie D, ha accompagnato la rinascita della società tappa dopo tappa, crescendo al suo fianco e conquistando due promozioni.

Contestualmente, la società rende noto di aver esteso i contratti di Fabrizio Bagheria, Antonio Pergreffi e Fabio Ponsi: i primi due resteranno legati al Modena fino al 30 giugno 2026, mentre il laterale classe 2001 ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2027.

Infine, il club di Viale Monte Kosica ringrazia i calciatori che, dopo aver indossato la maglia canarina a titolo temporaneo nella scorsa stagione, faranno rientro nelle rispettive squadre di appartenenza: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Issiaka Kamate, Andrea Seculin e Stipe Vulikic.