L'apertura de L'Equipe dopo il 2-2 tra Lens e Marsiglia: "L'OM è ancora in movimento"

vedi letture

"L'OM è ancora in movimento". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo il pareggio del Marsiglia per 2-2 con il Lens. Gli ospiti erano in vantaggio 2-0 all'intervallo, ma nella ripresa hanno subito la rimonta della squadra di Haise ed hanno ottenuto un solo punto. Quantomeno si conclude la serie negativa di quattro sconfitte consecutive e la settimana da incubo vissuta dal club.