L'apertura de La Gazzetta dello Sport, parla Ibrahimovic: "Scudetto, ci riprovo"

"Scudetto, ci riprovo". Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic in apertura di prima pagina a La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Lo svedese non si pone limiti per il futuro: "Tornerò più forte di prima nella testa. Giroud il benvenuto, servono vincenti. Mi spiace per Donnarumma perché poteva diventare come Maldini. Un futuro da vice Pioli? Lo sono già...".

Inter - C'è spazio per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Inzaghi firma e cena con Zhang. Sul piatto Emerson Palmieri". Primo tour alla Pinetina per l'ex Lazio che poi ha avuto tempo di incontrare anche il presidente con il quale si è trattenuto in serata. Nel mirino c'è il laterale del Chelsea.

Juventus - Anche i bianconeri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Allegri vuole riavere Pjanic e riaccende Dybala-Morata". Il tecnico vuole tornare a primeggiare in Italia e detta le linee guida alla società: nel mirino il centrocampista del Barcellona, mentre davanti in rialzo le quotazioni della Joya.

Serie A - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio al nostro campionato nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Le partite in 10 orari". L'idea parte dalla Lega, niente match in contemporanea per favorire anche la visione delle gare in tv. Lunedì il voto.

Italia - Manca sempre meno all'Europeo e così gli Azzurri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Ultimo test, Sensi a casa". L'interista ancora ko: tagliato. In lista l'atalantino Pessina. Alle 20:45 a Bologna il ct Mancini fa le prove generali per la Turchia contro la Repubblica Ceca.

Allenatori - "Sarri alla Lazio: intesa a un passo. Giampaolo verso il Sassuolo". Questo il titolo che compare nel taglio laterale della prima pagina in edicola questa mattina. Novità in vista anche sulla panchina dell'Hellas Verona con Eusebio Di Francesco che è sempre più vicino ad accettare l'offerta del presidente Setti.

Tottenham - Nel taglio basso della prima pagina compare il titolo seguente: "Spurs per due: i dubbi di Conte, l'okay di Paratici". L'ex dirigente della Juventus è vicino ad accettare l'incarico offertogli, mentre per l'ex tecnico dell'Inter ci sono ancora diversi aspetti da chiarire prima di arrivare a dire sì con una risposta definitiva.