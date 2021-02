L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Tuona Ronaldo"

Alle spalle delle milanesi torna la Juventus. Perché contro la Roma "Tuona Ronaldo", come titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L'apertura è tutta dedicata alla Vecchia Signora che "Ritrova le vecchie abitudini", il titolo del fondo a cura di Sebastiano Vernazza. I bianconeri avvisano Milan e Inter, superano i giallorossi al terzo posto e con grande cinismo inanellano la decima vittoria su undici gare nel 2021.

Beffa Atalanta. Nel pomeriggio l'Atalanta subisce la rimonta del Torino, da 3-0 a 3-3. "RimonToro", è il gioco di parole usato da La Gazzetta dello Sport nel titolo in taglio alto sull'anticipo disputatosi alle 15. I granata non mollano mai e la Rosea ne tesse le lodi, come del capitano Andrea Belotti "un gol e re di fair play", si legge ancora.

Ahia Napoli. Si ferma il Napoli, k.o. sul campo del Genoa in serata. E la posizione di Rino Gattuso resta tutt'altro che stabile, secondo La Gazzetta dello Sport. "Napoli, ira De Laurentiis. Gattuso si gioca tutto contro Atalanta e Juve", si legge in prima pagina in merito al futuro dell'allenatore calabrese, già in discussione le scorse settimane.