L'ex Zaniolo punisce una brutta Atalanta. E il Corriere di Bergamo annuncia: "Rabbia Juric"

Cade per la prima volta in stagione l’Atalanta, battuta al Bluenergy Stadium dall’Udinese per 1-0 grazie al gol realizzato alla fine del primo tempo da Nicolò Zaniolo.

Con questo ko gli orobici restano a 13 punti in classifica e scivolano al 10º posto. Nelle ultime sei partite, cinque pareggi e una sconfitta per la Dea.

Questa l’analisi di Ivan Juric nel post gara: “Per la prima volta la prestazione è stata negativa, in tutti i sensi, per la prima volta da quando sono qua ho avuto brutte sensazioni. Non abbiamo avuto un buon gioco e la giusta intensità nei contrasti, dobbiamo lavorare alla prossima gara sperando non accada più. Conosciamo le caratteristiche dell'Udinese e abbiamo fatto 5 cambi nell'ottica di mantenere la giusta freschezza, ma oggi non è stata la solita Atalanta”.