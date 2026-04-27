L'inchiesta sugli arbitri è partita un anno fa. Corriere della Sera: "Marotta: 'Noi corretti'"
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"Date, fonti e intercettazioni: l'inchiesta sugli arbitri è partita un anno fa" scrive oggi il Corriere della Sera in prima pagina. È iniziata da oltre un anno l'indagine per frode sportiva sul designatore degli arbitri di serie A Rocchi. Ben prima, dunque, della denuncia alla giustizia sportiva dell'ex guardalinee. Ipotesi di intercettazioni.
Come noto, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Per il designatore Gianluca Rocchi, l'accusa è di aver fatto pressioni su alcuni direttori di gara e di aver optato per arbitri graditi all'Inter in alcune partite.
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