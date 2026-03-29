La Bosnia si avvicina, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Crediamo in Pio"

"Crediamo in Pio": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Martedì sera in Bosnia la finale playoff: i pericoli per l'Italia sono Dzeko, uno stadio da 8.800 posti e il clima. Nel gelo di Zenica, tentazione Esposito: ballottaggio con Retegui, Gattuso ci pensa. Alajbegovic avverte gli azzurri: "Sarà una sfida brutale".

Spazio anche al Napoli e al suo allenatore: "Conte ammette e paga: non sarà squalificato". Multa da 6.000 euro dopo l'insulto a Manganiello. Il tecnico del Napoli rischiava almeno 4 giornate.