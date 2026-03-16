La Fiorentina a Cremona si gioca un pezzo di A, Corriere Fiorentino: "Un lunedì da leoni"
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"Un lunedì da leoni" scrive il Corriere Fiorentino in apertura quest'oggi. Importante scontro salvezza in programma questa sera allo Zini di Cremona tra la Cremonese di Nicola e la Fiorentina di Vanoli. Kean tra i convocati ma la sua presenza dal minuto è in dubbio.
Dal sogno Coppa all'incubo B in 3 anni. Tre anni fa con i gol di Nico Gonzalez e Cabral la Fiorentina di Italiano conquistava il successo che l'avrebbe portata in finale di Coppa Italia, poi persa contro l'Inter. Stasera la Fiorentina di Vanoli si gioca un pezzo di serie A sullo stesso campo.
È la fotografia della parabola discendente viola, talmente sorprendente da diventare un bruttissimo ricordo che finirà per restare a lungo nella storia di questa società quasi centenaria.
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