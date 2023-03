Lazio, scintille Sarri-Tare. Il Messaggero: "Ora la Champions diventa un obbligo"

Dopo l'ennesimo flop europeo e l'uscita dalla Conference è il caos in casa Lazio, scrive Il Messaggero. Ad Alkmaar Sarri è andato di nuovo giù duro: "Non siamo strutturati per tre competizioni" ha detto il tecnico lanciando una frecciata che in nottata ha scatenato nuove frizioni con Tare in hotel. Son volate urla, ieri è calato il gelo fra ds e tecnico sino al ritorno a Formello. Ora il silenzio è doveroso, proseguirà nel ritiro obbligatorio della vigilia nel centro sportivo, ma non c'è dubbio che questa convivenza non potrà durare ancora a lungo. Oggi non è escluso un intervento di Lotito, che dovrà fare una scelta al più presto, ma a questo punto attende di capire il piazzamento a fine maggio.