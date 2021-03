Le aperture inglesi - Chelsea ai quarti: Atletico liquidato, finisce 2-0 a Stamford Bridge

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 18 marzo 2021

Metro

"I Blues vanno avanti dopo una vittoria agevole sull'Atletico"

Il Chelsea consolida il successo dell'andata sull'Atlético Madrid con le reti di Ziyech ed Emerson Palmieri e vola ai quarti di Champions. "Un giorno buio per un gioco meraviglioso", si legge poco più in basso: un report sugli abusi sessuali ai danni di minori nel calcio denuncia importanti falle istituzionali.

Mirror

"Un giorno di vergogna per il calcio"

Tema molto caldo in Inghilterra, il report sulle molestie ai minori scuote il mondo del calcio e pone degli interrogativi sull'operato della FA. Intanto il Chelsea batte due a zero l'Atlético e si qualifica ai quarti di Champions League.

Daily Express

"Giorno di vergogna"

Stesso registro per il titolo scelto dal Daily Express: un rapporto fa luce sugli abusi subiti da diversi minori nel mondo del calcio inglese. In taglio alto c'è spazio anche per il Chelsea di Tuchel, che è liquida l'Atlético Madrid e conquista i quarti di finale di Champions.