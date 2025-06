Ufficiale L’ex talento del Chelsea Musonda si ritira a 28 anni: “Non è stata una decisione facile”

Per anni si è parlato di Charlys Musonda come uno dei talenti più interessanti dell’intero apparato giovanile del Chelsea. L’attaccante belga era arrivato a Londra giovanissimo, prelevato a 16 anni dall’Anderlecht. Dapprima le apparizioni con le squadre Under, poi i numerosi prestiti in cui mai è riuscito a rispettare le aspettative nei sui confronti.

L’ultima avventura risale alla stagione 2023-24, spesa nel campionato cipriota con l’Anorthosis con cui ha racimolato appena undici presenze. Dopo aver passato l’ultimo anno calcistico da svincolato Musonda è infine arrivato alla conclusione di doversi ritirare dal calcio giocato a 28 anni. Il futuro però a sua detta sarà ancora nel mondo del pallone, dal momento che si dedicherà nell’assistenza a quei calciatori in giro per il mondo che non hanno l’opportunità di poter mettere in mostra il proprio talento. Di seguito proponiamo le sue dichiarazioni, riportate da Cronache di Spogliatoio:

“Ci ho riflettuto per molto tempo, oggi annuncio il mio ritiro dal calcio. Non è stata una decisione facile, ma adesso voglio vivere con un obiettivo preciso e ho deciso di aiutare i giocatori.

Sto lavorando per aiutare i calciatori ad esprimersi e ad avere l'opportunità di dimostrare quanto valgono: ce ne sono tantissimi nel mondo che non hanno questa opportunità”.