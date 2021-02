Le aperture inglesi - Salah trascina il Liverpool. Crolla il Tottenham

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 1 febbraio:

The Times

"Il Liverpool si muove su due difensori"

Ultimo giorno di mercato e dopo la vittoria di ieri il Liverpool si getta alla ricerca di difensori e l'obiettivo principale è Ben Davies, difensore del Preston, squadra di Championship, seconda serie inglese.

Metro

"MOmento di magia"

Un Mohamed Salah che brilla nel match di ieri sera contro il West Ham ed il Liverpool torna a volare. Doppietta dell'esterno egiziano e terza rete di Wijnaldum. Crolla invece il Tottenham di Mourinho, battuto dal Brighton e ora sesto in classifica.

Sun

"Attenti al Liverpool"

Torna a fare paura il Liverpool di Jurgen Klopp, che è tornato a macinare gioco e reti ed ora può tornare in corsa per il titolo, nonostante il potenziale vantaggio di sette punti del Manchester United. Crolla il Tottenham, trascinato a fondo da un Bale in giornata no.

Mirror

"Lotta al razzismo"

I giganti dei social media hanno detto ai calciatori di bloccare i commenti razzisti e gli autori dei commenti stessi ma l'assocalciatori ribadisce come: "Non tocca ai calciatori vigilare e gestire i messaggi razzisti che ricevono". Viene chiesto infatti che siano gli stessi social a controllare.