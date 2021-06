Le aperture spagnole - Real: con una trattativa lampo torna Ancelotti, l'uomo della Decima

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina.

Marca

"L'uomo della Decima è tornato".

Il Real ufficializza l'ingaggio di Ancelotti per le prossime tre stagioni.

Sport

"Ancelotti torna al Real Madrid!".

Real Madrid, Zidane ora ha il suo sostituto.

AS

"Un'opportunità inaspettata".

Ritorna Ancelotti. Il tecnico della Decima firma per tre anni dopo una trattativa lampo. Il Real si è appoggiato a lui per l'impossibilità di ingaggiare Pochettino. Oggi sarà presentato il tecnico che recupera Pintus come preparatore atletico.

Mundo Deportivo

"Agente: Ancelotti nuovo allenatore".

L'italiano, ex del club, ha firmato per tre stagioni.