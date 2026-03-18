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Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 18 marzo

Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 18 marzo TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:01Rassegna stampa
Stefano Bertocchi

Ampio spazio dedicato al calcio nelle prime pagine dei principali giornali sportivi italiani e stranieri in edicola oggi, mercoledì 18 marzo. In casa Inter si parla del ritorno a disposizione di Hakan Calhanoglu, pronto a riprendersi in mano il centrocampo nerazzurro nella trasferta di Firenze contro la Fiorentina dopo aver smaltito il secondo stop ravvicinato per infortunio, mentre in ottica Milan il focus è sulla pace ritrovata tra Rafael Leao e la squadra: il portoghese ha chiesto scusa in seguito alla sceneggiata dell'Olimpico contro la Lazio.

Spicca anche l'intervista esclusiva del Corriere dello Sport al gioiello della Juventus Kean Yildiz (i bianconeri pensano ancora a Joshua Zirkzee per rinforzare l'attacco della prossima stagione), ma si parla anche di Champions League: ieri sera sono arrivate le qualificazioni ai quarti di finale di Real Madrid, PSG, Arsenal e Sporting Lisbona, mentre oggi toccherà all'Atalanta tentare l'impresa impossibile in casa del Bayern Monaco dopo il pesante 6-1 incassato a Bergamo. Infine, ancora mercato: i due grandi obiettivi del Napoli per la sessione estiva sono Sandro Tonali e Riccardo Calafiori.

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