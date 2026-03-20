Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 20 marzo

Le prestazioni delle squadre italiane nelle coppe europee trovano oggi ampio spazio nelle prime pagine dei giornali sportivi nazionali. Si parte dallo spettacolare derby di Europa League tra Roma e Bologna che alla fine ha visto trionfare gli emiliani ai tempi supplementari e guadagnare la qualificazione ai quarti di finale: la squadra di Italiano vince 4-3 e gela l'Olimpico, costringendo i giallorossi a salutare un grande obiettivo stagionale. Quarti di finale conquistati anche dalla Fiorentina in Conference League dopo il 2-1 in trasferta sul campo del Rakow.

Tra gli argomenti trattati dai quotidiani c'è anche il mercato, con la Juventus in primo piano. I nomi accostati al club bianconero per la prossima stagione sono Bernando Silva, esperto trequartista in scadenza con il Manchester City, ma anche Mateo Retegui, protagonista nelle ultime ore di un contatto con il ds Ottolini. L'Inter invece punta a rinforzare la porta e si muove per Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham per il quale pare l'accordo sia vicino.