Lega Pro, cambia la divisione geografica dei gironi: si torna a nord, centro e sud. Le aperture

Playoff ancora da terminare e promozioni dalla D da decidere (eccezion fatta per quelle già note di Trento e Monterosi), ma la Lega Pro ha già gettato le basi per il futuro campionato, il 2021-2022 che vedrà una sorta di nuova geografia per i gironi: si torna infatti alla divisione nord, centro e sud, che rimpiazza quella degli ultimi anni che vedeva un criterio di divisione con nord-est, nord-ovest e sud.

"Nel 2021-22 i tre gironi con il taglio orizzontale", così, questa mattina, La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Il Direttivo della Lega Pro ha deciso che la prossima stagione i tre gironi saranno divisi in orizzontale: nulla cambia per il C, ma A e B non saranno più disegnati con un taglio verticale".

Fa eco il Corriere dello Sport: "Nord, Centro e Sud. La Serie C sceglie per risparmiare". Nel dettaglio: "I tre gironi del prossimo campionato di Serie C nasceranno seguendo il criterio orizzontale attraverso le direttrici nord, centro, sud. Lo ha stabilito ieri il Consiglio Direttivo della Lega Pro per contenere i costi dei club in organico: la linea individuata dall'apposita commissione consentirà di ridurre le spese che sarebbero state superiori con la suddivisione verticale o per sorteggio integrale dei gironi. «Il percorso intrapreso dalle società - dice il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli - ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, democratica e responsabile. La sostenibilità del sistema ha guidato ogni valutazione»".

"Composizione dei gironi 2021-22. Approvato il criterio orizzontale", questo, infine, Tuttosport. "La formazione dei gironi del campionato di Serie C per la stagione 2021-22 avverrà secondo composizione orizzontale nord/centro/sud. Lo ha stabilito ieri il Consiglio Direttivo della Lega Pro. Decisione votata all’unanimità, per la necessità di contenere i costi, dopo una stagione piegata dal Coronavirus, agevolando gli spostamenti delle società, riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. Scelta presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Questo dopo una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club della stagione 2020-21 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi hanno evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale", la chiosa.