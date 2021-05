Lo scudetto dell'Inter. Repubblica: "La cavalcata solitaria dei nuovi padroni"

vedi letture

"La cavalcata solitaria dei nuovi padroni", titola La Repubblica. L'Inter è stata la prima dei principali campionati europei a tagliare il traguardo. E forse questo era l'unico modo per interrompere il ciclo della Juventus, che in questo torneo non è mai riuscita a competere sul serio. L'Inter ha avuto rivali distanti: un Milan magnifico per 21 giornate, salvo poi tornare sulla terra, l'Atalanta che si è eliminata da sola per poi scatenare tutta la sua potenza. Potrebbe arrivare seconda la Juventus, oppure il Napoli, ma l'Inter quest'anno ha corso contro se stessa. E all'epoca dell'ultimo scudetto, Bastoni aveva 12 anni, Hakimi 13 e Lautaro con Barella arrivavano a 14.