Mercato, QS apre: "Bastoni tentato dal Barcellona, scatto Chelsea per Pavlovic"

"Bastoni tentato dal Barcellona, scatto Chelsea per Pavlovic": quello appena citato è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su QS. Inter e Milan dunque sull'attenti: in estate potrebbero fare i conti con le partenze dei rispettivi baluardi difensivi in direzione Premier League e massimo campionato spagnolo.

Si parla anche di Nazionale, con il seguente titolo: "La Bosnia si prepara, una bolgia per gli azzurri". Non sarà facile martedì sera a Zenica, sia per le qualità di Dzeko e compagni che per l'ambiente che accoglierà la Nazionale di Gattuso.