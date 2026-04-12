Milan da incubo con l'Udinese. Il Corriere della Sera: "San Siro si infuria, occhio alla Champions"

Tonfo rumorosissimo per il Milan che in casa cade contro l’Udinese venendo battuto con un netto 0-3. Terza sconfitta nelle ultime quattro per i rossoneri, che non solo dicono definitivamente addio alle flebili speranze scudetto, ma riaprono clamorosamente la corsa alla Champions League, viste le vittorie di Roma e Juventus.

A San Siro la squadra di Massimiliano Allegri va all’intervallo sotto di due gol per l’autorete di Bartesaghi e il raddoppio di Ekkelenkamp, con l’olandese che si è reso protagonista anche nella ripresa con l’assist per Atta che ha chiuso i conti. Diavolo seppellito di fischi al termine del match, in particolare modo Leao, rigettato dai tifosi presenti al momento del cambio. “I fischi ce li meritiamo” le parole del tecnico livornese dopo il ko: “Quando vinci se bravo, quando perdi non lo sei. Oggi è giusto che i tifosi ci abbiano fischiato”.

La lotta scudetto, infanto, prosegue oggi con la gara del Napoli, impegnato nel pomeriggio al Tardini contro il Parma, ma soprattutto questa sera con il big match al Sinigaglia tra Como e Inter.