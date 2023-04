Mou tentato dall'Arabia, CdS: "Offerta da 120 milioni per due anni. In ballo un club o la Nazionale"

La Roma non sa più come fare, José Mourinho è richiesto dappertutto. Ma questa volta, di fronte a un'offerta monstre, lo Special One tentenna. Sul piatto ci sono 120 milioni di euro per due anni - svela il Corriere dello Sport - offerti dagli alti piani dell’Arabia Saudita: Mou può scegliere se allenare la Nazionale oppure un club tra l’Al-Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo, e l'Al-Ahli. Per convincere il portoghese i capi sauditi garantirebbero a Mou due opzioni allettanti: lasciare al termine della prima stagione oppure rinnovare fino al 2026 (l’anno del Mondiale americano). Voci di corridoio confermano che l'ex United si sia già confrontato con lo staff, l'occasione di un suo sbarco in Arabia non è così remota. Ad oggi sembra più intenzionato a restare alla Roma, ma molto dipende dal nodo del contratto: il portoghese ha ancora un anno di contratto con la Roma (2024) da 7,5 milioni d'ingaggio, ma vorrebbe capire se Friedkin intende rinnovarlo.