Napoli in campo a Castel di Sangro, La Repubblica (ed. Napoli): "Oggi test contro il Brest"

Il Napoli è pronto a tornare in campo. Oggi a Castel di Sangro la squadra di Antonio Conte affronterà in amichevole il Brest. Un test importante per valutare ancora una volta la condizione e la crescita della squadra in questa preparazione. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Oggi test contro il Brest".