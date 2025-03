Napoli, Lukaku è il leader che serve a Conte: azzurri inceppati senza i gol di Big Rom

Romelu Lukaku ha un altro sogno da realizzare: vincere lo Scudetto con il Napoli. Big Rom sta puntando ad un nuovo tricolore, già conquistato con l'Inter di Antonio Conte nel 2021. Del resto il tecnico pugliese - si legge anche su Il Mattino - ha spinto tanto per il suo approdo a Napoli proprio per questo motivo. Lukaku è un leader da cui il Napoli non può prescindere e che, quando colpisce in campionato, trascina sempre gli azzurri alla vittoria.

L'attaccante belga ha siglato 9 reti in questo campionato, confezionando un totale di 7 assist per i compagni. Ma quando Lukaku ha segnato, il Napoli è sempre riuscito a portare a casa la vittoria. La flessione delle ultime settimane è coincisa anche con un calo, in termini numerici, dello stesso Romelu. Il Napoli infatti non vince una partita di campionato dallo scorso 25 gennaio, quando si impose per 2-1 contro la Juventus sfruttando anche un rigore del belga. Senza le sue reti però gli azzurri si sono inceppati, come dimostrato dalla sconfitta subita a Como ma anche dai quattro pareggi maturati nelle ultime cinque sfide di Serie A.

Lukaku non ha punito solo la Juventus ma anche squadre del calibro di Milan, Atalanta o Roma. Big Rom proverà ad interrompere il digiuno già domenica prossima, quando la Fiorentina farà visita al Napoli al Maradona. Il peso dell'attacco partenopeo passa per gran parte da Lukaku, un leader che serve davvero al Napoli per puntare con decisione al quarto Scudetto della propria storia.