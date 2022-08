Napoli, resta solo Navas. Il Mattino: "Parti al lavoro per superare lo scoglio ingaggio"

Se da un lato sembra essere ormai sfumata la candidatura di Kepa per il Napoli, dall'altro sono in forte rialzo le quotazioni in orbita azzurra di Keylor Navas. L'unico ostacolo - spiega l'edizione odierna de Il Mattino - è rappresentato dall'alto ingaggio (9 milioni) del costaricano. Occorrerà uno sforzo da parte di tutti: l'ex Real dovrebbe rinunciare a qualcosa, il PSG potrebbe partecipare al pagamento, mentre De Laurentiis potrebbe ritoccare verso l'alto la propria offerta. L'ottimismo resta, ma l'impressione è che l'eventuale fumata bianca possa concretizzarsi agli sgoccioli di questa sessione. In caso di esito positivo, Meret non prolungherebbe il proprio contratto in scadenza nel 2023 e proverebbe a trovare una nuova collocazione già quest'estate.