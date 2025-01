Ufficiale Sei mesi dopo Keylor Navas riparte dal Newell's: "Un'istituzione nel calcio mondiale"

"Oggi è un giorno importante per la mia carriera, sono molto felice. Conoscevo i grandi personaggi che sono passati per il Newell's che è una istituzione ed i momenti brillanti della storia di questo club conosciuto in tutto il mondo": queste le prime parole di Keylor Navas, presentato come nuovo giocatore della squadra argentina.

Un ritorno in campo quello del colombiano che arriva dopo 6 mesi da svincolato: la scorsa estate è terminato il suo contratto con il Paris Saint-Gemain ed il giocatore è rimasto senza squadra in questi mesi. Per lui un contratto di due anni.

Nel comunicato del club si legge: "Nato il 15 dicembre 1986 a San Isidro, Costa Rica, Keylor ha raggiunto la scena mondiale nel 2014 con prestazioni eccezionali difendendo i colori del suo paese nella Coppa del Mondo disputata in Brasile, dove i Ticos hanno raggiunto la quarta finale. Successivamente si è trasferito al Real Madrid, ha vinto tre Champions League, è passato al PSG e ha giocato in Premier League, ottenendo un totale di 29 titoli in tutta la sua carriera. L'arrivo di Navas al Newell's è un colpo di livello mondiale ed è senza dubbio tra i trasferimenti più importanti nella storia del calcio argentino. Si aggiunge un altro nome importante all'elenco delle leggende che hanno vestito la maglia rossonera".