Oggi al "Dall'Ara", La Repubblica (ed. Bologna): "Arriva la Lazio, il Bologna ci riprova"
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Il Bologna sull'onda dell'euforia per i quarti di Europa League conquistati scende in campo contro la Lazio. Al "Dall'Ara" la squadra di Vincenzo Italiano cerca punti importanti per la corsa al settimo posto. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Arriva la Lazio, il Bologna ci riprova".
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