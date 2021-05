Panchina Lazio, Il Messaggero: "Inzaghi, un finale tutto da scrivere"

Sfida in trasferta per la Lazio. I biancocelesti oggi scenderanno in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi per chiudere la stagione. Attesa invece per quanto riguarda la situazione legata al rinnovo di Simone Inzaghi con l'incontro decisivo che si dovrebbe svolgere a breve. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Inzaghi, un finale tutto da scrivere".