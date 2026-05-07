Pari a Monaco, il PSG di nuovo in finale. Il Gazzettino: "Sfida con l'Arsenal"

La Champions League è uno dei temi trattati oggi in prima pagina da Il Gazzettino, come si evince dal seguente titolo riportato in taglio alto: "Pari a Monaco, il PSG di nuovo in finale: sfida con l'Arsenal". Finisce 1-1 tra il Bayern e i francesi, a segno Dembélé e Kane. Luis Enrique punta alla terza affermazione in questa competizione, dopo quelle con i parigini lo scorso anno e alla guida del Barcellona nel 2015 battendo in finale la Juventus.

Sempre in taglio alto, si parla di una notizia che ieri ha rattristato il mondo del calcio e non solo: "Beccalossi, addio al genio (poco compreso) dell'Inter". Grande fantasista e poi opinionista sportivo senza troppi peli sulla lingua, lascia un vuoto nel cuore di tutti gli appasionati.