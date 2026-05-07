Pari a Monaco, il PSG di nuovo in finale. Il Gazzettino: "Sfida con l'Arsenal"
TUTTO mercato WEB
La Champions League è uno dei temi trattati oggi in prima pagina da Il Gazzettino, come si evince dal seguente titolo riportato in taglio alto: "Pari a Monaco, il PSG di nuovo in finale: sfida con l'Arsenal". Finisce 1-1 tra il Bayern e i francesi, a segno Dembélé e Kane. Luis Enrique punta alla terza affermazione in questa competizione, dopo quelle con i parigini lo scorso anno e alla guida del Barcellona nel 2015 battendo in finale la Juventus.
Sempre in taglio alto, si parla di una notizia che ieri ha rattristato il mondo del calcio e non solo: "Beccalossi, addio al genio (poco compreso) dell'Inter". Grande fantasista e poi opinionista sportivo senza troppi peli sulla lingua, lascia un vuoto nel cuore di tutti gli appasionati.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio I destini di Allegri, Conte, Italiano e Sarri sono incredibilmente legati: tra clamorose sorprese e futuri inattesi, questi nomi decideranno il valzer delle panchine
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il PSG rischia nel finale col Bayern ma è ancora in finale di Champions League: 1-1 all'Allianz Arena
Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile