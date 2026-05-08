Pedro a fine carriera, Il Messaggero: "Prepara la festa d'addio. Ha deciso"

Per trovare i temi legati al calcio toccati oggi da Il Messaggero bisogna sfogliare le pagine interne, dove si parla di Roma e Lazio con un particolare focus su due attaccanti: da una parte Donyell Malen, dall'altra l'intramontabile Pedro. "Un finale mai visto" è il titolo dedicato ai giallorossi, trascinati dall'attaccante olandese (protagonista dello scatto proposto): "Dal 2020 la Roma non è mai stata davvero competitiva per uno dei posti in Champions. Il trend si è invertito: con Gasp è in corsa dall'inizio e a 270' dalla fine può ancora sognare".

In casa biancoceleste si parla invece di Pedro, pronto a giocare le ultime quattro partite della stagione per poi salutare la Capitale e il mondo del calcio: "Pedro prepara la festa d'addio - si legge nel titolo proposto dal giornale romano -. Lo spagnolo ha deciso: giocherà le ultime quattro partite e poi terminerà la carriera. Pronto il saluto all'Olimpico nel match contro il Pisa. Il 20 maggio serata di Gala a Roma".