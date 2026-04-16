Problema al ginocchio, ma la Juve non ne fa a meno. La Stampa: "Ricarica Yildiz"

Nel momento clou della stagione, a sei giornate dalla fine, ogni punto conta nella corsa a un posto in Champions League. Specialmente per chi, come la Juventus, ha recentemente riacquisito il quarto posto ai danni del Como, con la Roma alle calcagna. Intanto però Luciano Spalletti dovrà gestire bene una situazione delicata all'interno della sua rosa: "Ricarica Yildiz", il titolo nella sezione interna e dedicata allo sport de La Stampa.

Questo perché il numero 10 bianconero - tra i sei stakanovisti dei principali rivali del campionato (Dimarco, McTominay, Saelemaekers, Nico Paz e Mancini) in termini di minutaggio - avrebbe un ginocchio infiammato, eppure la Juventus non riesce a fare a meno di lui.

La strategia? Lavoro differenziato e riposo pur di schierarlo in campo nel rush finale. La prossima giornata (19 aprile) la squadra di Luciano Spalletti affronterà il Bologna allo Stadium.