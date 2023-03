Rabiot-Juve, il rinnovo non è impossibile. Tuttosport: "Destino legato al cammino in EL?"

La trattativa per il rinnovo di Adrien Rabiot, finito sulla bocca di tutti dopo l'exploit degli ultimi mesi, è certamente in salita. Ciò non significa - scrive oggi Tuttosport - che la Juventus non abbia intenzione di fare un tentativo. Questo perché oggi il francese sembra essere quantomeno disposto ad ascoltare un'offerta. Il suo contratto, in scadenza tra tre mesi, fa però gola a molti, soprattutto in Premier League. L'epilogo di questa vicenda è legato a doppio filo a quello della stagione della Signora: un eventuale trionfo in Europa League, con relativo accesso alla Champions, potrebbe contribuire a prolungare il legame tra Adrien e i bianconeri.