Rientro importante in vista del Pisa, L'Unione Sarda: "Il Cagliari ritrova Gaetano"
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Sfida in trasferta oggi pomeriggio per il Cagliari. La squadra di Pisacane affronterà in terra toscana il Pisa in uno scontro diretto per la salvezza. Buone notizie per il mister rossoblù che ritroverà Gaetano, elemento molto importante per il reparto offensivo. Questo il titolo dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Il Cagliari ritrova Gaetano".
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