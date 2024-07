Roma, Ghisolfi va a caccia del centravanti. Pressing su Sorloth, spunta Mikautadze

Chiuso l’acquisto Le Fée, centrocampista in arrivo dal Nizza per 23 milioni di euro (secondo acquisto più costoso dell'era Friedkin dopo Abraham), la Roma è pronta a concentrare i suoi sforzi sull'attacco. Messo in stand-by Omorodion (l’Atletico continua a chiedere 40 milioni), il nome che piace a Ghisolfi è quello di Alexander Sorloth.

Come riferito da Il Messaggero, l'attaccante del Villarreal quotato inizialmente 38 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria) si può acquistare per 30 milioni e l'idea romanista è quella di presentare un'offerta simile a quella recapitata al Rennes per Le Fée, abbassando la parte cash ma alzando quella dei bonus da corrispondere in un secondo momento. Sorloth non è l'unico obiettivo. Sondato nelle ultime ore anche Georges Mikautadze georgiano, attaccante classe 2000 del Metz, ma il Monaco sembra essere in vantaggio sulla concorrenza.