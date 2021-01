Roma, Il Messaggero: "A Trigoria tutto tace ma Dzeko è in vendita"

vedi letture

"Dzeko in vendita". Questo il titolo sulla prima pagina de Il Messaggero dopo il caos scoppiato in casa Roma tra Fonseca ed Edin Dzeko, che non è stato convocato per la gara con lo Spezia. Al momento a Trigoria, tutto tace. Nessuno ha preso posizione pubblicamente. Ma la fantomatica contusione della quale soffre Dzeko quanto può protrarsi? È chiaro che uno dei due è di troppo. Fonseca, se porta a casa sei punti nelle prossime due partite con Spezia e Verona, dovrebbe concludere la stagione. A questo punto, gli scenari che si aprono sono soltanto due: o le parti arrivano ad una tregua o Dzeko viene ceduto.