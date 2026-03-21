Roma in crisi di risultati, Il Romanista non ha grossi dubbi: "Gasp non si tocca"
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"Gasp non si tocca": in occasione della prima pagina di oggi, Il Romanista non avrebbe potuto fare un titolo più chiaro. Dopo Roma-Bologna, a Trigoria Gasperini parla ai suoi ragazzi: bisogna rialzare la testa e combattere subito. Il tecnico incontra anche Ryan Friedkin, Ranieri e Massara. L'ora del giudizio e dei dissapori da appianare arriverà a fine stagione.
Si parla anche degli infortuni in casa giallorossa, tra cui il più recente che preoccupa e che viene raccontato dal seguente titolo: "Koné out un mese". Lesione al bicipite femorale per il mediano, out per le prossime partite che saranno determinanti per raggiungere la zona Champions.
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